Собянин назвал уходящий год самым удачным для Москвы за десятилетие

Уходящий год стал самым удачным для Москвы за последние 5-10 лет, инвестиции в экономику города приближаются к 3 трлн рублей, заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин заявил в интервью каналу «Россия-24», что «уходящий год для Москвы очень удачный (...), наверное, самый удачный за последние пять, а то и десять лет», передает РИА «Новости».

«Много говорим о кризисе, о проблемах, но тем не менее большинство показателей экономики Москвы позитивны. Это же касается инвестиций», – добавил он.

Мэр российской столицы уточнил, что какие бы сложности ни переживала Москва, инвестиции растут: в 2019 году они выросли на 11%, вплотную приближаются к «астрономической сумме в 3 трлн рублей».

«Это инвестиции в недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение и так далее, то есть это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а вложения реальные в реальную нашу жизнь – это очень важный фактор», – добавил Собянин.

Он рассказал также, что чистая заработная плата москвичей выросла в среднем в этом году на 4%, это рекорд за последнее время, так как «в основном это все съедала инфляция, она была очень высокая и даже при росте определенном зарплаты, это все съедалось изменением цен – повышением и так далее».

«Впервые достаточно такой ощутимый результат – 4% в год это без инфляции, это рост чистой заработной платы по городу Москве», – сказал Собянин.

Мэр отметил, что рост зарплаты москвичей – это один из самых главных показателей экономики столицы.

«Все, что бы мы ни строили, ни делали, в конечно счете измеряется жизнью и доходами москвичей», – пояснил он.

Ранее стало известно, что минимальная пенсия москвичей была повышена до 19,5 тыс. рублей.