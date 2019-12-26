Трамп пожаловался на сложности в общении с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что процедура импичмента серьезно осложнила ему общение с иностранными лидерами.

«Несмотря на весь огромный успех, достигнутые нашей страной за последние три года, [мне стало] гораздо труднее иметь дело с иностранными лидерами и другими политиками, поскольку постоянно приходится защищаться от демократов и их аферы с импичментом», – написал Трамп в своем Twitter.

Он подчеркнул, что это очень «плохо для США».

Во вторник СМИ сообщили, что Демократическая партия рассматривает возможность предъявления импичмента по новым обвинениям.

Напомним, Палата представителей большинством голосов поддержала импичмент Трампа по двум обвинениям. Однако провести это решение через Сенат у противников Трампа нет шансов.

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