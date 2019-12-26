Памятник Ивану Грозному установили в Чебоксарах

В год 550-летия Чебоксар в городском сквере им. Константина Иванова открыли памятник Ивану Грозному. Бронзовая скульптура стала первым экспонатом будущего музея под открытым небом, сообщили в местной администрации.

Отмечается, что идею установки памятника поддержали горожане в ходе голосования на портале «Открытый город».

«В становлении и развитии Чебоксар многое связано с именем русского царя. В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Чувашия стала его частью», – говорится в сообщении на сайте администрации Чебоксар. Фото опубликовано в Twitter на странице «Мой город Чебоксары».

Несмотря на то, что многие горожане и историки были против, в Чебоксарах все же установили памятник Ивану Грозному. Он стал первым экспонатом музея под открытым небом



Подробности: https://t.co/kTnciIMrgf pic.twitter.com/zLZnptoe4r — Мой Город Чебоксары (@moygorodcheb) 26 декабря 2019 г.

В историческом центре города откроется музей под открытым небом. На этом месте находилась Чебоксарская крепость. По данным историков здесь и была захоронена, бабушка первого русского царя из династии Романовых Мария Шестова.

Заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева отметила, что скульптура авторства Игоря Кондратовича была отлита из бронзы в Москве и передана в дар городу Чебоксары меценатом Всеволодом Рощиным.

В декабре в городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли второй в стране памятник царю Ивану Грозному.