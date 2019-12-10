Иван Грозный вернулся в свою столицу

В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.

Правление Ивана Четвертого длилось дольше всех в истории России – полвека. Он был первым русским царем, до этого глава государства именовался великим князем. При нем территория нашей страны увеличилась вдвое. Но до недавнего времени в стране не было ни одного памятника царю Ивану: его не любили ни при правлении его родственников Романовых, ни большую часть советского периода. А после распада СССР приравняли к Сталину, объявив обоих кровавыми палачами и всячески демонизировав.

Но в прошлую субботу памятник Ивану Грозному появился на набережной реки Серой в городе Александрове, напротив кремля, из которого царь 17 лет правил страной.

Путь к установке этого памятника был долгим. Его хотели открыть еще в ноябре 2016-го, потом отложили на следующий год. 26 апреля 2017 года фигуру царя водрузили на постамент, но уже через час сняли, а церемонию открытия отменили. Памятник отвезли в Москву, где он два года простоял на Аллее правителей около штаб-квартиры Российского военно-исторического общества.

За это время в Орле осенью 2016-го успели открыть другой памятник царю Ивану – и конная статуя стала первым в России памятником этому самодержцу. Хотя и в Орле открытию монумента пытались помешать: подавали иски в суды, но местная власть не дрогнула, провела опрос, согласно которому 72 процента жителей города высказались за. И вот прошло три года – и пришел черед и александровского памятника.

За время ссылки в Москву бронзовую скульптуру работы Василия Селиванова повредили вандалы.

Памятник пришлось восстанавливать на литейном заводе. Но 7 декабря его открыли. Не было ни губернатора, ни высоких начальников. Самым знаменитым из гостей был писатель Александр Проханов, который и сказал главные слова:

«То, что сейчас здесь происходит, это явление таинственное, великое и до конца еще не осознанное. 400 лет Ивана Васильевича Грозного не пускали в историю и выдавливали. Ему не отдавали почестей... И вот сегодня мы все пробили эту брешь, и нас пустили к Грозному, а вернее – он к нам вышел. Русская история, через нее проходит таинственный световод, через который несется светоносная энергия, она питает Российское государство. Это явление во благо, а не во вред. Мы ремонтники русской истории, и мы ее восстанавливаем».

Действительно, Грозный относится к числу самых оболганных правителей русской истории, в которую его последовательно не пускали самые разные власти. Сначала Романовы – родственники его первой жены, ставшие царями после смуты начала XVII века. Не случайно на памятнике Тысячелетию России, открытому в 1862 году в Великом Новгороде (к юбилею призвания Рюрика), среди 129 фигур русской истории нет Ивана Четвертого, хотя есть его соратники и супруга Анастасия Романова. Большую часть советской истории Ивана Грозного также демонизировали. Хотя при Сталине и предпринимались попытки его если и не реабилитации, то хотя бы объективного анализа.

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Грозный – сложнейшая и огромная фигура русской истории. За полвека его правления было все: и победы, и поражения, и казни, и подвиги. Последний великий царь рода Рюриковичей не был ангелом, но не был он и бесом. Его вклад в русскую историю, в укрепление и становление Русского государства, в формирование сильной центральной власти – огромен. Отрицать его или замалчивать, демонизировать или окарикатуривать Ивана Васильевича не просто глупо, но и оскорбительно по отношению к самим себе.

Понятна ненависть прозападной части нашего общества к Ивану Грозному. Они в принципе ненавидят любого сильного, ориентированного не на Запад, а на саму Россию правителя. Даже к Петру Великому у них была бы масса претензий, если бы не его образ человека, «прорубившего окно в Европу» и «перенимавшего европейский опыт».

Опрос, проведенный ФОМ, показал отношение подавляющего большинства нашего народа к Грозному: 71% считает положительной его роль в истории России и только 13% оценивают ее как негативную. А две трети одобрили бы установку памятника Грозному в своем городе.

Грозный продолжает оставаться раздражающей фигурой для небольшой, но активной части общества. И поэтому время памятника этому царю в Москве пока еще не пришло.

Однако в столице и так есть два ярчайших памятника ему и его эпохе, памятника, которые знают все – это собор Василия Блаженного на Красной площади, построенный в память покорения Казани, и храм Вознесения в Коломенском, возведенный на месте рождения князя Ивана его отцом Василием Третьим. Два этих символа Москвы неразрывно связаны с Иваном Четвертым – прозванным Грозным. Уехавшим из Белокаменной в Александровскую слободу, чтобы править опричь, то есть отдельно от изменявших ему и стране бояр.

Теперь Грозный царь вернулся в свою столицу. Его не нужно ругать или хвалить. К нему нужно относиться, как к неотъемлемой части великой отечественной истории, одному из ее героев, чьи подвиги и грехи одинаково значимы для понимания смысла русской цивилизации.