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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

Польша ищет альтернативу российскому газу на Украине Фото: Виталий Грабар/ТАСС
Польша решила помочь Украине с поиском собственного украинского газа. У самого Киева не хватает ни ресурсов, ни денег даже на то, чтобы сохранить текущую добычу топлива. Однако Варшава готова разрабатывать украинские месторождения, исходя из своих экономических интересов. И, согласившись на предложение поляков, Украина может оказаться в большом проигрыше. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления - то и «большой спорт» обязательно отгребёт. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т.д. - давить будут дальше. До упора. Подробности...

России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
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              Иван Грозный вернулся в свою столицу

              Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгим   10 декабря 2019, 08:34
              Фото: Михаил Почуев/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.

              Правление Ивана Четвертого длилось дольше всех в истории России – полвека. Он был первым русским царем, до этого глава государства именовался великим князем. При нем территория нашей страны увеличилась вдвое. Но до недавнего времени в стране не было ни одного памятника царю Ивану: его не любили ни при правлении его родственников Романовых, ни большую часть советского периода. А после распада СССР приравняли к Сталину, объявив обоих кровавыми палачами и всячески демонизировав. 

              Но в прошлую субботу памятник Ивану Грозному появился на набережной реки Серой в городе Александрове, напротив кремля, из которого царь 17 лет правил страной.

              Путь к установке этого памятника был долгим. Его хотели открыть еще в ноябре 2016-го, потом отложили на следующий год. 26 апреля 2017 года фигуру царя водрузили на постамент, но уже через час сняли, а церемонию открытия отменили. Памятник отвезли в Москву, где он два года простоял на Аллее правителей около штаб-квартиры Российского военно-исторического общества.

              За это время в Орле осенью 2016-го успели открыть другой памятник царю Ивану – и конная статуя стала первым в России памятником этому самодержцу. Хотя и в Орле открытию монумента пытались помешать: подавали иски в суды, но местная власть не дрогнула, провела опрос, согласно которому 72 процента жителей города высказались за. И вот прошло три года – и пришел черед и александровского памятника.

              За время ссылки в Москву бронзовую скульптуру работы Василия Селиванова повредили вандалы.

              Памятник пришлось восстанавливать на литейном заводе. Но 7 декабря его открыли. Не было ни губернатора, ни высоких начальников. Самым знаменитым из гостей был писатель Александр Проханов, который и сказал главные слова:

              «То, что сейчас здесь происходит, это явление таинственное, великое и до конца еще не осознанное. 400 лет Ивана Васильевича Грозного не пускали в историю и выдавливали. Ему не отдавали почестей... И вот сегодня мы все пробили эту брешь, и нас пустили к Грозному, а вернее – он к нам вышел. Русская история, через нее проходит таинственный световод, через который несется светоносная энергия, она питает Российское государство. Это явление во благо, а не во вред. Мы ремонтники русской истории, и мы ее восстанавливаем».

              Действительно, Грозный относится к числу самых оболганных правителей русской истории, в которую его последовательно не пускали самые разные власти. Сначала Романовы – родственники его первой жены, ставшие царями после смуты начала XVII века. Не случайно на памятнике Тысячелетию России, открытому в 1862 году в Великом Новгороде (к юбилею призвания Рюрика), среди 129 фигур русской истории нет Ивана Четвертого, хотя есть его соратники и супруга Анастасия Романова. Большую часть советской истории Ивана Грозного также демонизировали. Хотя при Сталине и предпринимались попытки его если и не реабилитации, то хотя бы объективного анализа.

              Грозный – сложнейшая и огромная фигура русской истории. За полвека его правления было все: и победы, и поражения, и казни, и подвиги. Последний великий царь рода Рюриковичей не был ангелом, но не был он и бесом. Его вклад в русскую историю, в укрепление и становление Русского государства, в формирование сильной центральной власти – огромен. Отрицать его или замалчивать, демонизировать или окарикатуривать Ивана Васильевича не просто глупо, но и оскорбительно по отношению к самим себе.

              Понятна ненависть прозападной части нашего общества к Ивану Грозному. Они в принципе ненавидят любого сильного, ориентированного не на Запад, а на саму Россию правителя. Даже к Петру Великому у них была бы масса претензий, если бы не его образ человека, «прорубившего окно в Европу» и «перенимавшего европейский опыт».

              Опрос, проведенный ФОМ, показал отношение подавляющего большинства нашего народа к Грозному: 71% считает положительной его роль в истории России и только 13% оценивают ее как негативную. А две трети одобрили бы установку памятника Грозному в своем городе.

              Грозный продолжает оставаться раздражающей фигурой для небольшой, но активной части общества. И поэтому время памятника этому царю в Москве пока еще не пришло.

              Однако в столице и так есть два ярчайших памятника ему и его эпохе, памятника, которые знают все – это собор Василия Блаженного на Красной площади, построенный в память покорения Казани, и храм Вознесения в Коломенском, возведенный на месте рождения князя Ивана его отцом Василием Третьим. Два этих символа Москвы неразрывно связаны с Иваном Четвертым – прозванным Грозным. Уехавшим из Белокаменной в Александровскую слободу, чтобы править опричь, то есть отдельно от изменявших ему и стране бояр.

              Теперь Грозный царь вернулся в свою столицу. Его не нужно ругать или хвалить. К нему нужно относиться, как к неотъемлемой части великой отечественной истории, одному из ее героев, чьи подвиги и грехи одинаково значимы для понимания смысла русской цивилизации.


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