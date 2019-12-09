Памятную плиту со странной надписью установили на памятнике в Югре

В Мегионе (ХМАО) разразился скандал из-за текста на памятной гранитной плите, размещенной подрядчиком на Аллее Славы, где сейчас идет реконструкция.

Как сообщил источник «URA.RU», когда подрядчик установил постамент, сразу возникло много вопросов к тексту.

«Аллея Славы открыта в 2020 году в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечестве тружеников тыла, воинов-интернационалистов (патриотического воспитания молодежи) и сохранения национальной памяти в народе, которая отображает мужество и доблесть защитников Родины», – гласила надпись на памятном камне.

В управлении капитального строительства Мегиона сообщили, что проблема возникла из-за того, что подрядчик нанес на постамент первоначальный неотредактированный текст.

«Теперь строители будут исправлять эту ошибку за собственный счет. Ориентировочно это произойдет в декабре», – сообщили в УКС Мегиона.

Правильный текст будет звучать так: «Аллея Славы открыта в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Во имя светлого подвига прошлых и нынешних защитников Родины от благодарных мегионцев».