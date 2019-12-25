Трамп рассказал о съемке в фильме «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп в разговоре по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде назвал честью для себя участие в фильме «Один дома – 2».

«Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», – сказал он, передает РИА «Новости».

В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, – подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около 10 секунд.