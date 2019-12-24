Минтранс пообещал ввести режим открытого неба для Пулково с Нового года

С 1 января 2020 года в петербургском аэропорту Пулково введут режим открытого неба, заявили в Минтрансе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в ситуации с утверждением перечня стран, в которые иностранным авиакомпаниям можно будет летать из Пулково в рамках «открытого неба» есть признаки разделения рынка.