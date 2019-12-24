Матвиенко заявила о «троллинге» при обсуждении в Совфеде проекта о домашнем насилии

После публикации законопроекта о семейно-бытовом насилии Совет Федерации столкнулся с организованной кампанией, в ходе которой отправлялись одинаковые отрицательные отзывы на документ, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Мы столкнулись с такой организованной кампанией – нас просто троллили. Направление предложений или полного отрицания закона, написано под копирку. Это было понятно, что организованная кампания. Это попытка манипулировать общественным мнением», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко также заявила, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве «достаточно мер серьезных и суровых мер наказания за преступления, совершенные на бытовой почве и иной почве».

Она отметила, что проект, прежде всего, направлен на недопущение совершения таких преступлений. «Он о профилактике, о недопущении, чтобы не доводить уже до тяжелейших резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье», – сказала Матвиенко.

Она добавила, что меры данного закона предусматривают оказание психологической поддержки, создания кризисных центров, передает РИА «Новости». «Мы хотим профилактически сделать так, чтобы не допускать до таких факторов, чтобы государству такую систему мер предложило и общество», – отметила Матвиенко.

Напомним, в России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.