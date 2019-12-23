Германия разрешила прокладку «Северного потока – 2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило заявку компании Nord Stream 2 на прокладку трубопровода «Северный поток – 2» зимой.

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило прокладку трубопровода для завершения «Северного потока – 2» на отрезке в 16,5 километров в зимние месяцы», – говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что заявка была направлена компанией Nord Stream 2 еще 23 сентября, передает РИА «Новости».

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Москва рассчитывает, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено в ближайшее время.

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

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