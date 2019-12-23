Власти Воркуты пообещали поменять елку после жалоб

Ответственный за установку елки в поселке Заполярный в городе Воркута подрядчик заменит ее после жалоб местных жителей на скудность украшений, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сами в шоке, сейчас управляющая компания поменяет елку», – сообщила администрация в соцсетях, передает РИА «Новости».

Жалобы на декорацию начали появляться после того, как на площади поселка появилась елка, установленная на фанерный постамент. На ней отсутствовали игрушки, гирлянды и другие украшения.

Местные жители начали в соцсетях оставлять негативные комментарии с жалобами.

В середине декабря водитель во Владивостоке во время дрифта на центральной площади разнес декорацию на сумму 677 тыс. рублей, его задержали, анализ не показал алкогольного опьянения.