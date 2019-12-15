Водитель во время дрифта разнес декорацию в центре Владивостока на 677 тыс. рублей

Во Владивостоке задержали водителя, устроившего дрифт в центре города у центральной елки, и нанесшего ущерб в 677 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

«Полиция установила личность водителя, устроившего дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока. Вечером 14 декабря водитель автомашины Subaru Forester въехал на центральную площадь города Владивостока и начал дрифтовать вокруг новогодней елки. Во время движения он, не справившись с управлением, совершил наезд на установленную на территории площади новогоднюю фигуру», – сообщается на сайте ведомства.

После происшествия водитель скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили его личность, водителем оказался местный житель 1999 года рождения. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, экспертиза не выявила у молодого человека опьянения.

«Ущерб за сломанную новогоднюю декорацию составляет 677 тыс. рублей. Сейчас по факту повреждения новогодней фигуры проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства происшествия», – отметили в УМВД.

В отношении водителя возбудили административное дело по факту оставления места ДТП. Также ему предстоит компенсировать ущерб за сломанную декорацию.

В феврале в городе Арзамас Нижегородской области автомобили из свадебного кортежа на мемориальной площадке у Вечного огня устроили дрифт, их обязали выплатить штраф.