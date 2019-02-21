Водителей свадебного кортежа наказали за дрифт у Вечного огня

В Арзамасе Нижегородской области водители из свадебного кортежа, которые устроили дрифт на мемориальной площадке у Вечного огня, должны будут заплатить штраф.

«Сотрудники полиции установили участников инцидента. Двое жителей Арзамаса, допустивших правонарушение во время следования свадебного кортежа у мемориального комплекса «Вечный огонь», привлечены к административной ответственности. Им будет назначено наказание в виде административного штрафа в размере до 2 тыс. рублей», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД.

В среду в соцсетях появились сообщения, что на машинах из свадебного кортежа на мемориальной площадке у Вечного огня «крутят пятаки». Опубликованные с места видео вызвали широкий резонанс: жители города требовали наказать участников свадьбы за осквернение памяти павших.

Также жители были возмущены громкими песнями и танцами у Вечного огня.

В тот же день администрация города сообщила, что направила соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данным СМИ, один из водителей кортежа уже принес извинения за дрифт на мемориальной площадке.