Израиль во время ударов по Сирии имитировал авианалет на Ливан

Во время ракетных ударов по Сирии израильские истребители имитировали налет на южные районы соседнего Ливана, сообщают СМИ.

Как передает «Аль-Маядин», израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана и пролетели на низкой высоте над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута.

Кроме того, израильские истребители совершили полет над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа. Затем авиация Израиля направилась в сторону Голанских высот, передает ТАСС.