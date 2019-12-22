Карла Маркса на памятнике под Одессой переименовали в болгарского поэта

В Холмске Арцизского района Одесской области декоммунизировали памятник немецкому философу Карлу Марксу, переименовав его в памятник болгарскому поэту.

Жители Холмска на общественных слушаниях принимали решение о том, что дальше делать с памятником Карлу Марксу. В итоге было решено переименовать бюст в памятник Христо Ботеву – болгарскому поэту и национальному герою, сообщает «Страна».

Сам вид бюста не изменился, его только покрыли медной краской и поменяли табличку.

Ранее во Львовской области селу вернули имя коммуниста.