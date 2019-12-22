Варшава ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Министерство иностранных дел Польши выразило «тревогу и недоумение» в связи со словами президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

По мнению Варшавы, «правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского союза в начавшейся Второй мировой войне».

В Польше заверяют, что слова Путина якобы «подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников – Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».

«Честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны», – говорится в заявлении.

Официальной позицией Польши уже много лет является тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия. Одним из доказательств вины СССР в Варшаве считают подписание советско-германского договора о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии), который был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Глава государства отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

После этого МИД Польши сообщил, что страна взяла паузу для анализа слов российского президента, а институт национальной памяти Польши распространил официальное заявление, в котором настаивает, что СССР напал на Польшу в 1939 году.