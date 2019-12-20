Определены победители осеннего кубка чемпионата CASE-IN

Осенний кубок чемпионата CASE-IN завоевали школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала.

В Москве подведены итоги осеннего кубка школьной лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 15 команд старшеклассников из 12 регионов России представили блокчейн-проекты для топливно-энергетического комплекса.

Осенний кубок - это новая волна школьной лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

В ходе соревнований команды школьников разработали комплекс мероприятий, направленных на создание системы «Блокчейн» для компаний ТЭК и МСК, а также предложили средства защиты информации от кибератак и угроз искажения данных.

Кубок CASE-IN и звание лучшей школьной инженерной команды осеннего кубка чемпионата CASE-IN сезона «Цифровая трансформация» завоевала команда «Сияние», представляющая город Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа: Дарья Таранова, Елена Ерофеева и Артем Артемчук.

Школьники представили решения для «Ямал СПГ» – интегрированного проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проведя анализ схемы производства и состава оборудования, команда обосновала применение технологии блокчейн с учетом безопасности и надежности хранения информации.

Серебряные призеры – команда GLNP из города Новочебоксарска Чувашской Республики: Елена Павлова, Павел Ишуткин, Никита Кочергин и Григорий Голубев.

Призеры предложили систему «Блокчейн» в производстве бензина для ПАО «Татнефть».

«Мы выбрали эту компанию, потому что она применяет современные инновационные технологии, обеспечивающие высокий объем и широкую номенклатуру выпускаемой продукции. Чтобы обладать актуальной информацией о каждой стадии производственного процесса, мы предложили использовать технологию блокчейна. Это даст нам прозрачность на всех этапах, неизменность собранной информации и обеспечит гарантированное качество на выходе, а возможность предотвращения кибератак заложена в самом принципе децентрализованной системы блокчейна», – комментируют старшеклассники.

Бронзовые награды получила команда «Печеньки» из Новосибирска: Анна Белокозова, Игорь Мангараков, Богдан Паршуков.

Школьники проанализировали технологические цепочки добычи, переработки и использования угля в компании «СУЭК» и задались целью снизить долю посредников в стоимости конечного продукта – угля, предложив использование среды блокчейн и смарт-контрактов.

Победители и призеры финала смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов – партнеров международного инженерного чемпионата CASE-IN. Также, в зависимости от возраста, чемпионы и призеры будут приглашены на всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» в Ставропольском крае или ежегодную тематическую смену #ВместеЯрче в ВДЦ «Орленок».

Награды призерам и победителям вручили руководитель центра программ ранней профессионализации Корпоративного университета ПАО «РусГидро» Светлана Базиева и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при президенте Российской Федерации Светлана Брюховецкая.

«Участие в осеннем кубке чемпионата CASE-IN помогло вам познакомиться с топливно-энергетическим и минерально-сырьевым комплексами России, а многим из вас – выбрать будущую профессию», - подвела итоги соревнований Исполнительный директор чемпионата CASE-IN Ольга Зубок.

Финал осеннего кубка завершит 20 декабря 2019 года обширная экскурсионная программа. Школьники познакомятся с работой Финансового университета при правительстве, обеих палат Федерального Собрания, Главного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» и СПАО «Ингосстрах».

Организаторами осеннего кубка выступают фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика» при поддержке Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».