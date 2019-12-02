Минобороны отреагировало на обвинения в бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Сообщения о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российской авиацией не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире», – напомнил Конашенков, передает ТАСС.

Он пояснил, что обвинения авторов фейка основываются на видеоролике неизвестного происхождения «с мелькающими на фоне капитальных зданий лагеря беженцев мошенниками из «Белых касок», кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России».

Ранее издание The New York Times сообщило, что российские ВКС якобы в августе атаковали на периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц. По этим сообщениям, в результате налета погибли 19 человек.