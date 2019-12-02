Шведские лыжницы назвали «советским» подход российских спортсменок к беременности

В Шведской сборной по лыжным гонкам назвали «советским» подход российских лыжниц к беременности в сезон без Олимпийских игр, пишут СМИ.

Четыре участницы российской команды Юлия Белорукова, Елена Соболева, Татьяна Алешина и Анастасия Седова решили взять паузу в соревнованиях по причине беременности, пишет Nevasport.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пояснила, что сезон без Олимпийских игр является самым подходящим для декрета.

«Нужно отметить, что в России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, да и девушки не станут такое слушать. Но Елена из старой советской культуры, и, кажется, она привнесла это в команду», – сказал менеджер шведской сборной Карин Эрссон.

Похожим образом высказалась лыжница Шарлотта Калла.

«Конечно, многие хотят в будущем создать семью и родить ребенка. Но совмещать это с соревновательным графиком... Сначала все должно встать на свои места», – отметила она.