Силы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников на военный аэродром в Хаме

Средства противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам и отразили их атаку на военный аэродром в окрестностях города Хама, сообщает SANA.

Сирийские силы ПВО отразили нападение беспилотников террористических группировок у авиабазы, передает ТАСС.

В воскресенье сирийские войска отбили атаки террористов на подступах к военному аэродрому Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Днем ранее сирийская армия отбила атаку террористов на востоке провинции Идлиб в районе Иджаз.

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