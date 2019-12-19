Политолог рассказала о «четких сигналах» Путина главам регионов

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции дал «четкие сигналы» главам регионов о важности диалога с людьми, заявила политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«И совершенно не имеет значения партийная принадлежность, как в случае с [отставкой экс- главы Иркутской области Сергея] Левченко, а имеет значение то, как губернатор работает, насколько он ориентирован на диалог с людьми», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Путин на большой пресс-конференции объяснил, почему уволил Левченко, подчеркнув, что для него не имеет никакого значения партийная принадлежность губернатора.

«Послушайте, если Вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу Вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают, выиграли выборы и представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР. Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что есть цифры, которые «красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем».

«Второе. Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша, а там уже выборы на носу. И я ведь не сразу начал принимать эти отставки, посмотрел, что происходит. Вот Вы сейчас сказали о том, что почти все обеспечены жильем. Ну где же обеспечены? Зима началась. Это второе. Третье. Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из тезисов: «Пришлите нам сюда других людей». И то я не спешил никак с этим, смотрел, что и как там развивается», – заявил президент.