На трансляцию пресс-конференции Путина совершена кибератака

Хакерская атака на российские телеканалы, транслирующие на YouTube большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, зафиксирована в четверг днем.

По информации газеты ВЗГЛЯД, на ресурсы, транслирующие большую пресс-конференцию президента, ведется кибератака с целью дискредитации.

Участники хакерской атаки ставят трансляциям российских телеканалов на YouTube дизлайки и пишут однотипные негативные комментарии. При этом, судя по бот-комментариям, организаторы и исполнители кибератаки могут иметь отношение к Украине.

К 15.00 мск трансляция телеканала «Россия 24» на YouTube получила 36 тыс. дизлайков, НТВ – 27 тыс. дизлайков, а телеканал RT – 4,3 тыс. дизлайков.

Президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.