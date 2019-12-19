Путин ответил на вопрос о возможности новой пенсионной реформы

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что российские власти не рассматривают вопрос о проведении новой пенсионной реформы.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», – заявил президент на вопрос журналиста о возможности проведения новой пенсионной реформы.

«Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями и вопрос идет просто об их защите», – добавил президент.

Президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.