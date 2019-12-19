Ил-76 с отказавшим двигателем готовится к посадке в Жуковском

Самолет Ил-76 готовится к посадке в аэропорту Жуковский в Подмосковье из-за отказа одного из двигателей, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что самолет принадлежит научному летно-исследовательскому институту, передает ТАСС.

Отмечается, что «во время полета отказал один из четырех двигателей».

На борту находятся 13 человек. Машина заправлена 50 тоннами топлива, «после выработки самолет совершит посадку».

Напомним, во вторник в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя, летчики не пострадали.

Пилоты смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и посадить ее на грунт. Экипаж самолета решили наградить.