Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 10 копеек – до 62,57 рубля, курс евро снизился на 1 копейку – до 69,63 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 66,22 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

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