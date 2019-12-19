На ночном заседании в Раде произошла потасовка

В ночь с 18 на 19 декабря депутаты от партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» заблокировали работу аграрного комитета Верховной рады, после чего между представителями пропрезидентской партии «Слуга народа» и оппозиционерами произошли стычки, сообщают украинские СМИ.

Подробности инцидента приводит украинское издание «Левый берег».

Возглавляемый депутатом от «Слуги народа» Николаем Сольским комитет начал рассмотрение 4 тыс. поправок об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Оппозиционеры выступили против того, что поправки рассматривались слишком быстро – на каждую выделялось около 30 секунд. Депутаты также заявили, что голосование по поправкам проходило неправильно, так как непонятно, сколько членов комитета и как голосовали.

Депутат от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич заявил, что на заседании комитета «пытаются продать нашу родину». «держим оборону, чтобы хоть как-то пытаться противостоять этому безумию, которое уничтожит будущее наших детей», – сказал он, призвав украинский народ «подниматься и остановить безумие».

Потасовка завязалась между депутатом от партии «Слуга народа» Андреем Мотовиловцем и представителем фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильей Кивой.

После стычек в работе комитета был объявлен перерыв, в 00.42 мск комитет продолжил работу.

При этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о намерении оспаривать в суде процесс рассмотрения поправок. Кроме того, по ее словам, все решения, принятые после полуночи, являются незаконными.

Глава комитета объявил заседание комитета закрытым в 00.30 (01.30 мск). Парламентарии рассмотрели всего 179 поправок.

Ранее Тимошенко заявляла, что закон о продаже украинских земель приведет страну к голоду.