Автоконцерны PSA и Fiat Chrysler объявили о слиянии

Итальянско-американский производитель Fiat Chrysler и французская автомобилестроительная компания Groupe PSA, владеющая брендами Citroеn, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles, сообщили о предстоящем слиянии.

В среду компании опубликовали совместное заявление о заключении соглашения. При этом отмечается, что объединение концернов не приведет к закрытию отдельных мест производства, передает Deutsche Welle.

Во вторник наблюдательный совет Groupe PSA одобрил соглашение о слиянии. Для окончательного утверждения сделки еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.

Напомним, 30 октября автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles и группа PSA Group подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

Новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире по показателям продаж. Французское правительство, являющееся акционером PSA, уже дало понять, что будет поддерживать создание нового автоконцерна.