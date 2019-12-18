В Совфеде отреагировали на требование Японии вернуть задержанные рыболовецкие суда

«Многие иностранные рыболовецкие суда, которые работают в этом районе, не имеют лицензии. Это не только японские, но и корейские, и другие корабли. Но в случае с японскими судами, безусловно, присутствует политическая подоплека», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя задержание российскими пограничниками японских рыболовов в районе Курил.

«Существует международное право, и наши пограничники действуют абсолютно корректно, уверенно пресекая попытки нарушения границы и посягательства на биоресурсы России», – подчеркнул член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что пять японских рыболовецких судов задержаны в районе Курил российскими пограничниками. Об этом сообщили в МИД Японии. Российский источник подтвердил, что «на них проводится досмотр». Источник в правительстве северного японского острова Хоккайдо заявил, что рыбаки ловили осьминогов в соответствии с договоренностями между двумя странами. Чуть позже поступило уточнение, что восемь японских судов занимались выловом краба у островов гряды Хабомаи (которую Япония считает частью своих «северных территорий», наряду с островами Кунашир, Итуруп и Шикотан).

Пограничники, которые проводили досмотр, усомнились в том, что улов, указанный в бортовых журналах, соответствует фактическому улову, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо». Японские суда направлены в Южно-Курильск. Япония по дипломатическим каналам потребовала от России вернуть их в порт приписки.

Пограничники действовали в рамках международного морского права, подчеркнул Клинцевич. «Договоренности по квотам на вылов есть, и они нарушаются. Причем речь идет не только о размерах квот, но и о самом количестве судов. Получается, мы со стороны России пустили в дом, накормили, напоили, а ты еще забрал больше, чем хотел. Надо же с хозяином согласовывать», – констатировал сенатор.

Он напомнил о том, что Южные Курилы, как и все острова Курильской гряды обладают большими биозапасами. Добавим, что по оценке экспертов, общая биомасса обитающих в акватории Курильских островов «промысловых морских биоресурсов» (рыба, осьминоги, креветки и т. д.) составляет более 6,3 млн тонн при общем допустимом объеме улова около 1 млн тонн в год.

Причем в случае с японцами помимо коммерческого интереса присутствует политическая ангажированность общественного мнения: многие японцы разделяют официальную позицию, согласно которой Южные Курилы являются неотъемлемой частью Японии, сказал собеседник. «Поэтому претензии России, по их мнению, необоснованны и противозаконны. В том числе и многие партии на этой теме очень серьезно спекулируют, пытаясь набрать электоральное большинство», – отметил сенатор.

«Те силы, которые выступают против заключения мирного соглашения между Россией и Японией, подогревают общественное мнение такими «добрыми» провокациями», – констатировал Клинцевич. Напомним, что 1 декабря в Токио прошел ставший традиционным митинг с требованием возврата «северных территорий», на котором выступил министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это. А в минувшее воскресенье лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал власти страны заявить на переговорах с Москвой, что Япония считает «своей» территорией не только Южные Курилы, но и весь Курильский архипелаг.

«Нас это не смущает. Мы действуем в рамках закона. Мы говорили и будем говорить, что это наша территория. Мы свои границы и биоресурсы защищали и будем защищать. По-другому не будет. Хотелось бы предупредить, что в данном случае злоупотребление может закончиться для многих компаний конфискацией имущества», – подчеркнул сенатор Клинцевич.

В начале этого года по подозрению в нарушении правил лова в эксклюзивной экономической зоне России было задержано японское судно, принадлежавшее рыболовецкой компании из города Идзумо. Перед этим МИД Японии заявил протест России из-за требования российских пограничников к японским рыболовецким судам заплатить штраф за промысел в районе Южных Курил без разрешительных документов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД