В Совфеде отреагировали на требование Японии вернуть задержанные рыболовецкие суда

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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
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Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...
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Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...
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      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              В Совфеде отреагировали на требование Японии вернуть задержанные рыболовецкие суда

                 18 декабря 2019, 11:30
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              «Многие иностранные рыболовецкие суда, которые работают в этом районе, не имеют лицензии. Это не только японские, но и корейские, и другие корабли. Но в случае с японскими судами, безусловно, присутствует политическая подоплека», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя задержание российскими пограничниками японских рыболовов в районе Курил.

              «Существует международное право, и наши пограничники действуют абсолютно корректно, уверенно пресекая попытки нарушения границы и посягательства на биоресурсы России», – подчеркнул член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

              Ранее стало известно, что пять японских рыболовецких судов задержаны в районе Курил российскими пограничниками. Об этом сообщили в МИД Японии. Российский источник подтвердил, что «на них проводится досмотр». Источник в правительстве северного японского острова Хоккайдо заявил, что рыбаки ловили осьминогов в соответствии с договоренностями между двумя странами. Чуть позже поступило уточнение, что восемь японских судов занимались выловом краба у островов гряды Хабомаи (которую Япония считает частью своих «северных территорий», наряду с островами Кунашир, Итуруп и Шикотан).

              Пограничники, которые проводили досмотр, усомнились в том, что улов, указанный в бортовых журналах, соответствует фактическому улову, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо». Японские суда направлены в Южно-Курильск. Япония по дипломатическим каналам потребовала от России вернуть их в порт приписки.

              Пограничники действовали в рамках международного морского права, подчеркнул Клинцевич. «Договоренности по квотам на вылов есть, и они нарушаются. Причем речь идет не только о размерах квот, но и о самом количестве судов. Получается, мы со стороны России пустили в дом, накормили, напоили, а ты еще забрал больше, чем хотел. Надо же с хозяином согласовывать», – констатировал сенатор.

              Он напомнил о том, что Южные Курилы, как и все острова Курильской гряды обладают большими биозапасами. Добавим, что по оценке экспертов, общая биомасса обитающих в акватории Курильских островов «промысловых морских биоресурсов» (рыба, осьминоги, креветки и т. д.) составляет более 6,3 млн тонн при общем допустимом объеме улова около 1 млн тонн в год. 

              Причем в случае с японцами помимо коммерческого интереса присутствует политическая ангажированность общественного мнения: многие японцы разделяют официальную позицию, согласно которой Южные Курилы являются неотъемлемой частью Японии, сказал собеседник. «Поэтому претензии России, по их мнению, необоснованны и противозаконны. В том числе и многие партии на этой теме очень серьезно спекулируют, пытаясь набрать электоральное большинство», – отметил сенатор.

              «Те силы, которые выступают против заключения мирного соглашения между Россией и Японией, подогревают общественное мнение такими «добрыми» провокациями», – констатировал Клинцевич. Напомним, что 1 декабря в Токио прошел ставший традиционным митинг с требованием возврата «северных территорий», на котором выступил министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это. А в минувшее воскресенье лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал власти страны заявить на переговорах с Москвой, что Япония считает «своей» территорией не только Южные Курилы, но и весь Курильский архипелаг.

              «Нас это не смущает. Мы действуем в рамках закона. Мы говорили и будем говорить, что это наша территория. Мы свои границы и биоресурсы защищали и будем защищать. По-другому не будет. Хотелось бы предупредить, что в данном случае злоупотребление может закончиться для многих компаний конфискацией имущества», – подчеркнул сенатор Клинцевич.

              В начале этого года по подозрению в нарушении правил лова в эксклюзивной экономической зоне России было задержано японское судно, принадлежавшее рыболовецкой компании из города Идзумо. Перед этим МИД Японии заявил протест России из-за требования российских пограничников к японским рыболовецким судам заплатить штраф за промысел в районе Южных Курил без разрешительных документов.

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