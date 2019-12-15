В Новосибирской области загорелся склад с пухом на площади 2100 кв. метров

Склад по хранению пуха загорелся в селе Довольное Новосибирской области, площадь пожара составляет 2100 кв. метров, обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На данный момент в здании происходит интенсивное горение по всей площади, произошло обрушение кровли. Площадь пожара составляет 2100 кв. метров», – передает ТАСС слова представителя МЧС.