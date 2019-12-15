Журналист Spectator заявил о желании спрятаться от британской политики в Старой Руссе

Журналист издания The Spectator Род Лиддл заявил, что от британской политики лучше всего укрыться в российской глубинке – например, в Старой Руссе в Новгородской области, где он нашел шикарный дом площадью 450 кв.м с пятью спальнями и симпатичным садом.

«Старая Русса. Там нет никаких инфантильных гендерных прозрений по поводу извращенного вкуса. Никто там не преклоняет колени перед маньяками политики идентичности. Там нет джихадистов. Нет хипстеров. Нет теневого министра Дайаны Эббот, нет ее коллеги, такого же «министра из тени» Барри Гардинера», – приводит текст статьи Лиддла RT.

Он отметил, что вместо Эббот или Гардинера там есть Владимир Путин, но Лиддл признался в появлении «теплых чувств к азиатской модели демократии – этакой руке в бархатной перчатке, держащей ледоруб, а может, еще и маленькую пробирку с полонием-210». Между «тиранией элиты и тиранией большинства» он выбрал бы последнее, заявил Лиддл.

Также, заметил он, большой дом в Старой Руссе обойдется в три раза дешевле крошечной лондонской квартиры-студии.

Лиддл отмечает, что каков бы ни был итог выборов в Британии, ясно, что британская система не работает – и уже несколько лет. Он привел еще несколько примеров неразберихи в Великобритании, где экс-депутаты-лейбористы Ян Остин и Джон Вудкок призывают голосовать за консерваторов, а другие парламентарии из Лейбористской партии вовсе дезертировали. Бывший премьер от Консервативной партии Джон Мейджор и бывший премьер от Лейбористской партии Тони Блэр также призывают людей не голосовать за их партии.

В нынешней расстановке политических сил, пишет Лиддл, налицо «непоправимый разброд и шатание», избирателям просто некому доверить голоса.

«Сейчас линии разлома в нашей стране идут не вдоль старого водораздела между правыми и левыми. Сегодня другие принципы политического деления. Но у нас есть либеральный истэблишмент и ультралиберальные вещательные СМИ, которые никак не хотят признать, что стране нужны дебаты об иммиграции, гендерной политике, политике идентичности, о радикальном исламе, свободе слова и так далее. Они считают, что все эти проблемы уже решены, и с ними в определенной мере соглашается палата общин. Но эти проблемы не решены, никоим образом», – пишет автор статьи.

По его словам, либералы демонстрируют тоталитаризм своим противодействием дебатам, выглядят нелепо со своими предрассудками и традиционными предубеждениями. В нынешних реалиях, считает журналист, отказываться от покупки дома в тихой Новгородской области – настоящее безумие.

Всеобщие выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit к 31 января. На выборах победил Борис Джонсон и тори, с чем его уже поздравил президент России Владимир Путин.