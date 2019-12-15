Умер экс-глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев

Умер бывший глава Гостелерадио СССР, журналист и публицист Михаил Ненашев, об этом сообщил почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

«Умер мой главный редактор, Ненашев Михаил Федорович, главный редактор «Советской России», он был главой Гостелерадио в очень знаковое время, в очень сложное время нашей жизни», – сказал Богданов, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что Ненашев не был журналистом по образованию и «относился к работе журналиста как к некоей святыне».

10 ноября Михаилу Ненашеву исполнилось 90 лет.

Михаил Ненашев с 1986 по 1989 год являлся председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Он является доктором исторических наук, профессором, заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Ненашев родился в 1929 году в Челябинской области, учился на историко-филологическом факультете Магнитогорского государственного педагогического института и в аспирантуре Ленинградского планово-экономического института.