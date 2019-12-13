Студентка порезала лицо завучу колледжа в Чувашии

В чебоксарском колледже 17-летняя студентка с ножом атаковала завотделением, женщину госпитализировали, сообщили в МВД Чувашии.

«Девушка 2002 года рождения напала с ножом на заведующую отделением колледжа. Она была с поверхностными ранами лица и рук доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. Жизни пострадавшей ничто не угрожает. Предполагаемая злоумышленница задержана», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Нападавшую задержали, добавили в ведомстве. В разбирательстве также участвуют представители подразделения по делам несовершеннолетних.

«Мотивы устанавливаются. Есть вопросы по состоянию психического здоровья девушки, будет проведена экспертиза», – пояснили в МВД.

В следственном управлении СК по региону уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 105 (покушение на убийство)», – добавили в СК.

В пресс-службе минздрава Чувашии заверили, что угрозы жизни потерпевшей нет, сообщает ТАСС.

По данным МВД, пострадавшая – сотрудница колледжа 1989 года рождения. Ее доставили в медучреждение.

Ранее в Петербурге группа неизвестных напала на 18-летнюю девушку, СМИ сообщали, что им не понравилась внешность пострадавших. Позже подозреваемых задержали.