Мужчина до смерти забил поймавшую его на измене жену в Ачинске

В Ачинске местный житель жестоко избил супругу, когда та застала его в собственном доме с любовницей. От полученных травм женщина скончалась.

По предварительной версии, вечером 4 декабря между 24-летним мужчиной и его 25-летней супругой возник конфликт на почве ревности, передает портал newslab.ru.

В результате мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и телу. Женщина была госпитализирована, однако скончалась в больнице.

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел после того, как женщина застала мужа дома с другой девушкой, передает портал tvk6.ru.

Подозреваемого задержали, в ходе допроса он признал свою вину. Делом занялись краевые следователи.

Ранее трижды судимый мужчина убил бывшую жену, сына и пасынка в Татарстане.