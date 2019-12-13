Такси расстреляли и ограбили в Москве

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13 декабря, пятница | Последнее обновление — 09:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Открытое горение на «Адмирале Кузнецове» ликвидировано
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу
Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений
Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно
Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные
Сергей Мардан, публицист
Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды
Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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