Такси расстреляли и ограбили в Москве

Разбойное нападение на такси произошло в районе Зюзино на Чонгарском бульваре Москвы.

Нападение произошло накануне вечером. Полицейские установили, что в 20.50 к остановившемуся на светофоре такси, в котором ехала 59-летняя пассажирка, подъехал Hyundai Solraris, из которого вышли несколько мужчин.

«Трое неизвестных в матерчатых масках из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по стеклам автомобиля, затем разбили стекло задней двери, открыто похитили сумку, в которой находились 400 тыс. рублей, скрылись, – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, на этой неделе приехавший в Москву на заработки юноша заявил об изнасиловании таксистом.