Приехавший в Москву на заработки юноша заявил об изнасиловании таксистом

В Москве молодой человек заявил в правоохранительные органы об изнасиловании таксистом, сообщил источник в силовых структурах.

В полицию обратился 18-летний приезжий из Орска, работающий в московском салоне сотовой связи, сообщил собеседник АГН «Москва».

«Молодой человек сообщил, что накануне распивал спиртное в баре на Покровском бульваре, а затем сел в автомобиль такси, госномер которого не запомнил. За рулем сидел упитанный мужчина кавказской наружности. По пути парень уснул, а проснулся от того, что водитель стал снимать с него штаны, а затем посадил себе на колени и совершил насильственный половой акт. Затем водитель высадил молодого человека из машины и уехал», – рассказал источник.

Приезжий пояснил, что в машине остались его паспорт, iPhone 10 и несколько банковских карт. После инцидента он доехал в полицию, дал показания, но писать заявление не стал, сообщив, что составит документ в понедельник. Молодой человек сослался на плохое самочувствие.

В октябре вооруженный ножом таксист попытался изнасиловать студентку в Москве.