Вооруженный ножом таксист попытался изнасиловать студентку в Москве

Полицейские в Москве задержали водителя такси, который пытался изнасиловать девушку, угрожая ей ножом.

Инцидент произошел в ночь на 27 октября. Студентка одного из медицинских вузов вызвала такси, чтобы добраться до дома. Водитель остановился с девушкой на автобусном круге на Люблинской улице и начал к ней приставать, сообщает «РЕН ТВ» .

Получив от студентки отказ, водитель принялся избивать ее. Девушке удалось выбежать из салона автомобиля, однако злоумышленник догнал ее. Он приставил нож к животу девушки. Пострадавшая смогла вырваться и убежать.

Злоумышленника задержали через несколько часов. Им оказался ранее судимый за мошенничество уроженец Узбекистана, он дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.

Ранее в столице был «задержан» водитель такси, изнасиловавший 17-летнюю пассажирку.