Изнасиловавшего 17-летнюю девушку таксиста задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали таксиста, изнасиловавшего 17-летнюю пассажирку на юго-западе Москвы, сообщили СМИ.

Как сообщает «Московский комсомолец», в среду москвичка возвращалась домой от знакомого на такси, вызванном через приложение «Яндекс». На улице Каховка водитель заблокировал двери, надругался над пассажиркой, затем высадил ее и уехал.

Через некоторое время полицейские задержали на улице Обручева 28-летнего уроженца Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что подростки изнасиловали 14-летнюю девочку в Омской области.