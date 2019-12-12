Эксперт сравнил американских демократов с унтер-офицерской вдовой Гоголя

«Демпартия США находится в положении унтер-офицерской вдовы, которая высекла сама себя. И провал импичмента делает победу Трампа на выборах практически безальтернативной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал публикации американских СМИ, где спрогнозированы проблемы для демократов на предстоящих президентских выборах из-за попытки импичмента.

«Импичмент – это огромная подстава для демократов. Он скорее всего не удастся, – сказал кандидат философских наук Борис Межуев. – Сенат не примет никаких положительных решений, заблокирует процесс. И демократам не удастся найти голосов для большинства, чтобы отправить Трампа в отставку».

Это означает, что демократы уже сделали максимум из того, что могли сделать. При этом очевидная бесперспективность импичмента, при его политической вредности, будет обращена против демократов, продолжил эксперт.

«Им ведь не удалось вызвать для дачи показаний даже Джона Болтона, который заявлял, что готов свидетельствовать против президента США только в том случае, если его вызовут в суд с соблюдением всех юридических формальностей. Но демократы желали сделать все побыстрее», – отметил Межуев.

«Потому деструктивный эффект импичмента резко ударит по демократам на выборах, что делает победу Трампа практически безальтернативной», – спрогнозировал собеседник. «Сегодня американские демократы находятся в положении унтер-офицерской вдовы, которая высекла сама себя, если говорить по Гоголю. Они давно грозили импичментом Трампу, и он их опасался. Но совсем недавно мы увидели, как он обставил встречу с Лавровым, демонстрируя, что на данном этапе ему бояться уже нечего», – подчеркнул Межуев.

Стоит также учитывать, что у демократов сегодня нет однозначного и безальтернативного кандидата. «Даже Джо Байден, наиболее сильный персонаж, выглядит слабо, потому что история с импичментом ударяет и по нему. Кроме того, все помнят его деятельность по Украине времен президентства Петра Порошенко, когда Байден потребовал отставки генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело против его сына. И эта история не очень выгодна для кандидата в президенты», – констатировал политолог.

«Потому процедурой импичмента демократы сами себя загнали в угол, из которого они, судя по всему, не выберутся. Сейчас это стало уже очевидным», – резюмировал Борис Межуев.

Ранее стало известно, что из-за процесса импичмента главы американского государства Дональда Трампа у кандидатов в президенты США от Демократической партии могут возникнуть сложности в предвыборной гонке.

Как пишет Wall Street Journal, из-за того, что не определили дату начала процедуры импичмента в Сенате, национальный комитет Демократической партии не может назначить дату очередных дебатов.

Кроме того, кандидатам-сенаторам нужно будет обязательно присутствовать на процессе в Сенате, а заседания будут продолжаться по шесть дней в неделю.

Уже 3 февраля Демократическую партию США ждут первые праймериз в Айове.

Среди демократов, которые намерены побороться за президентское кресло, действующими сенаторами являются Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Эми Клобушар и Кори Букер.

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