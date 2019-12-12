Процесс импичмента Трампа начал мешать его врагам

Из-за процесса импичмента главы американского государства Дональда Трампа у кандидатов в президенты США от Демократической партии могут возникнуть сложности в предвыборной гонке, сообщают источники.

Как пишет Wall Street Journal, из-за того, что не определили дату начала процедуры импичмента в Сенате, национальный комитет Демократической партии не может назначить дату очередных дебатов.

Кроме того, кандидатам-сенаторам нужно будет обязательно присутствовать на процессе в Сенате, а заседания будут продолжаться по шесть дней в неделю, передает РИА «Новости».

Уже 3 февраля Демократическую партию США ждут первые праймериз в Айове.

Среди демократов, которые намерены побороться за президентское кресло, действующими сенаторами являются Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Эми Клобушар и Кори Букер.

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