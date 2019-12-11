Парламент Израиля не справился с политическим кризисом

Депутаты парламента Израиля от партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца инициировали законопроект о самороспуске Кнессета, сообщают СМИ.

Закон должны утвердить в среду сразу в трех чтениях, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».

11 декабря – последний день срока, отведенного Кнессета на создание коалиции.

Если коалицию не создадут, а законопроект о самороспуске не утвердят, то роспуск парламента произойдет автоматически 12 декабря. Новые выборы в этом случае назначит аппарат Кнессета.

Напомним, после выборов 9 апреля и 17 сентября ни Нетаньяху, ни Ганц также не смогли сформировать коалицию. В связи с этим 21 ноября право создать кабмин впервые в истории получил парламент Израиля во всем составе.