Песков заявил о недопустимости коллективной ответственности в ситуации с ВАДА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал основной задачей России в ситуации с ВАДА не допустить нарушения интересов российских спортсменов из-за применения принципа коллективной ответственности.

«Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность каким-то образом нарушала интересы наших спортсменов», – сказал он, комментируя решение исполкома ВАДА.

Песков напомнил слова президента Владимира Путина, заявившего о несоответствии части принятого решения Олимпийской хартии, а также указал на неприемлемость применения принципа коллективной ответственности, что противоречит глобальным правовым устоям.

«Сейчас главная задача – это заявить о нашем несогласии, включая те параметры, которые отметил вчера ночью президент и, конечно, главное – это наши спортсмены и интересы наших спортсменов, чтобы, несмотря ни на что, они могли выступать и поддерживать свою квалификацию и быть полноправными участниками международных соревнований», – заявил он, добавив, что все остальные аспекты второстепенны.

Он напомнил, что «существуют механизмы отстаивания наших прав, как страны» и защиты прав наших спортсменов. «Эти механизмы должны быть задействованы», – заключил представитель Кремля, передает ТАСС.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Между тем бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд считает «пустой тратой времени и денег» планы российской стороны опротестовать решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД