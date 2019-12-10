Экс-глава ВАДА назвал пустой тратой времени планы России подать иск в CAS

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд считает «пустой тратой времени и денег» планы российской стороны опротестовать решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я не был на самом исполкоме, но исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное. Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым. Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению ВАДА», – сказал Паунд, передает РИА «Новости».

По его словам, все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, однако, по мнению Паунда, «это пустая трата времени и денег». Он напомнил, что четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс.

«Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго», – отметил экс-глава ВАДА.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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