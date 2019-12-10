FIS оставила в России соревнования по фристайлу и сноуборду

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет отменять пять российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2019/20 и переносить их в другую страну, сообщили в пресс-службе FIS.

«В нашем заявлении говорится, что «главными событиями» (Major Events), которые подпадают под решение ВАДА о запрете турниров, считаются чемпионаты мира. Они не включают соревнования уровня Кубка мира», – передает РИА «Новости» ответ пресс-службы FIS на вопрос, пройдут ли в России все этапы Кубка мира в текущем сезоне или они будут перенесены в связи с решением ВАДА.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит Олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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