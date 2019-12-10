Сотникова и Исинбаева высказались об отношении к российским спортсменам

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:32  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
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              Сотникова и Исинбаева высказались об отношении к российским спортсменам

              10 декабря 2019, 10:35

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова заявила, что после санкций со стороны ВАДА российские спортсмены должны держаться и бороться до конца.

              «Нападают всегда на сильных. Видимо только мы способны ловко словить удар и несмотря ни на что делать то, что мы должны – бороться до конца!», – написала Сотникова в Instagram.

              Она добавила, что желает всем спортсменам держаться.

              Между тем член комиссии спортсменов МОК и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что решения исполкома ВАДА по России жесточайшие, несправедливые и убийственные для российского спорта.

              «Говорить, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в CAS, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию», – написала Исинбаева в в Instagram.

              «Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом», – написала она.

              Тем временем экс-президент Федерации бобслея России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Зубков заявил, что решение ВАДА в отношении России является следствием недоработки спортивных чиновников страны.

              «Все это длилось не первый год, мы видим, что происходит. Это было ожидаемо. Перед каждой Олимпиадой случается такая схема против российского спорта. Это недоработка чиновников российского спорта, которые обещали, что все будет хорошо. Вопрос к ним: когда будет стабильность в нашем спорте? И когда чиновники будут защищать спортсменов на деле, а не на словах?», – передает РИА «Новости» слова Зубкова.

              «Я понимаю спортсменов. Я сам через это прошел, ребята до сих пор проходят. Мы обратились в CAS, судимся с международной федерацией. Там подключилось и ВАДА, оно предоставило письмо, что наши руководители спорта согласились с докладом Шмидта. Это был удар в спину и под дых для нас. Мы – чистые и честные спортсмены, у которых несправедливо забрали медали. Мы сами нанимаем адвокатов, и они нам говорят, что вот есть письмо ВАДА, и его нам тыкают в нос», – сказал он.

              Пилот двухместного и четырехместного экипажей Зубков на Олимпийских играх 2014 года в Сочи выиграл две золотые медали. Однако позднее спортсмен решением МОК был лишен наград за нарушение антидопинговых правил. В 2016-2019 годах Зубков был президентом Федерации бобслея России.

              «Если наши чиновники болеют за наш спорт, то сделайте, пожалуйста, чтобы российские спортсмены не страдали и приносили медали стране. Считаю, что выбирать, ехать на Олимпиаду или нет - дело каждого отдельного спортсмена. Перед Пхенчханом все видели, как шло отсеивание сильных атлетов», – отметил Зубков.

              Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

              Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

              Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России. 

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