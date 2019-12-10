Сотникова и Исинбаева высказались об отношении к российским спортсменам

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова заявила, что после санкций со стороны ВАДА российские спортсмены должны держаться и бороться до конца.

«Нападают всегда на сильных. Видимо только мы способны ловко словить удар и несмотря ни на что делать то, что мы должны – бороться до конца!», – написала Сотникова в Instagram.

Она добавила, что желает всем спортсменам держаться.

Между тем член комиссии спортсменов МОК и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что решения исполкома ВАДА по России жесточайшие, несправедливые и убийственные для российского спорта.

«Говорить, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в CAS, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию», – написала Исинбаева в в Instagram.

«Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом», – написала она.

Тем временем экс-президент Федерации бобслея России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Зубков заявил, что решение ВАДА в отношении России является следствием недоработки спортивных чиновников страны.

«Все это длилось не первый год, мы видим, что происходит. Это было ожидаемо. Перед каждой Олимпиадой случается такая схема против российского спорта. Это недоработка чиновников российского спорта, которые обещали, что все будет хорошо. Вопрос к ним: когда будет стабильность в нашем спорте? И когда чиновники будут защищать спортсменов на деле, а не на словах?», – передает РИА «Новости» слова Зубкова.



«Я понимаю спортсменов. Я сам через это прошел, ребята до сих пор проходят. Мы обратились в CAS, судимся с международной федерацией. Там подключилось и ВАДА, оно предоставило письмо, что наши руководители спорта согласились с докладом Шмидта. Это был удар в спину и под дых для нас. Мы – чистые и честные спортсмены, у которых несправедливо забрали медали. Мы сами нанимаем адвокатов, и они нам говорят, что вот есть письмо ВАДА, и его нам тыкают в нос», – сказал он.



Пилот двухместного и четырехместного экипажей Зубков на Олимпийских играх 2014 года в Сочи выиграл две золотые медали. Однако позднее спортсмен решением МОК был лишен наград за нарушение антидопинговых правил. В 2016-2019 годах Зубков был президентом Федерации бобслея России.

«Если наши чиновники болеют за наш спорт, то сделайте, пожалуйста, чтобы российские спортсмены не страдали и приносили медали стране. Считаю, что выбирать, ехать на Олимпиаду или нет - дело каждого отдельного спортсмена. Перед Пхенчханом все видели, как шло отсеивание сильных атлетов», – отметил Зубков.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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