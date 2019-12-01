Газпром увеличил добычу и сократил экспорт

В период с января по ноябрь 2019 года Газпром, по предварительным данным, добыл 454,2 млрд куб. м газа – на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в российском газовом холдинге.

В страны дальнего зарубежья Газпром поставил 178,5 млрд куб. м газа – 99,3% к уровню 11 месяцев рекордного 2018 года, и на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, передает ТАСС.

В ряд стран объем экспорта вырос. Так, поставки в Австрию увеличились на 31,4%, в Венгрию – на 38,5%, в Нидерланды – на 35,7%, в Словакию – на 40,6%, в Чехию – на 28,2%, во Францию – на 8%.

Как ожидается, по итогам года добыча Газпрома составит 495,1 млрд куб. м. По итогам предыдущего года компания увеличила добычу газа на 5,4% – до 497,6 млрд куб. м, а экспорт на 4% – до 201,9 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт – 194,4 млрд куб. м.

По оценке Газпрома, поставки газа в Европу в перспективе до 2022 года будут в диапазоне 194-204 млрд кубометров и, как минимум, сохранятся на уровне 2019 года.

В июне сообщалось, что стоимость акций и капитализация Газпрома резко выросли. Газета ВЗГЛЯД анализировала, к чему могут привести такие рекорды.