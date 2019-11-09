Дед Мороз начал путешествие по России

Всероссийский Дед Мороз приехал в Красноярск, начав свое путешествие по 28 городам страны.

В субботу Дед Мороз прибыл в Красноярск, где в начале визита встретился в пресс-центре Центрального стадиона города с детьми и журналистами, передает РИА «Новости».

В городе главный волшебник страны пробудет два дня.

«Четвертое путешествие начинается именно с Красноярска. За три предыдущих путешествия мы преодолели 40 тыс. километров», – сказал Дед Мороз.

Команда Деда Мороза собирается посетить ребят из региональной общественной организации «Особый ребенок», Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, психоневрологического интерната «Подсолнух», а также несколькими семьями.

Всего за два месяца путешествия Дед Мороз посетит 28 городов: Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.

За три года путешествий он посетил более 260 социальных учреждений и 220 семей, подарил 325 тонн подарков. В 2018 году Дед Мороз порадовал ребят 7 тыс. 400 сладкими подарками.