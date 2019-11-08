Министр просвещения Ольга Васильева поддержала белгородский проект школы полного дня, где дети делают домашние задания после уроков.

В Белгородской области в 37 школах ученики делают домашние задания после уроков. Глава Белгородской области Евгений Савченко поручил чиновникам от образования пересмотреть объем и содержание домашних заданий, поскольку зачастую школьники могут сделать их только с родителями, передает «РГ».

Решить проблему пытаются в рамках проекта школы полного дня. Таким образом процесс обучение в школах не сопровождается стрессом, так как с домашними заданиями детям помогают справиться учителя.

По словам Васильевой, все это «уже было», и группы «по вытягиванию отстающих», и продленка, только все это практически не оплачивалось

Министр добавила, что дополнительное образование на базе школ «набирает обороты», а образовательное учреждение становится центром «околокультурным», конкурируя с частными школами и кружками.

Ранее Васильева заявила, что в России на сегодня учителя пенсионного возраста составляют почти четверть от всех педагогов. Причиной такой ситуации Васильева назвала боязнь молодых специалистов идти в школы.