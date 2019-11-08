Токаев и Путин обменялись подарками

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Омске подарил ему юбилейное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Курмангали.

Курмангали сообщил в Facebook, что в четверг после официальных мероприятиий форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске главы государств обменялись памятными подарками.

«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева (1845-1904)», – рассказал пресс-секретарь казахского лидера.

Курмангали также отметил, что состоявшийся Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера. Переговоры и заседания «проходили в конструктивном ключе», лидеры «нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам».

«Знаком особого внимания стало личное участие президента России Владимира Путина в проводах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Омска», – добавил он.

Напомним, Путин и Токаев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также проблему реки Урал.