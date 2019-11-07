Путин и Токаев обсудили проблему реки Урал

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднял проблему реки Урал. По словам казахстанского лидера, он встретил понимание со стороны президента России.

«Что касается проблемы реки Урал, я сегодня эту проблему изложил в полном объеме, встретил понимание со стороны уважаемого Владимира Владимировича Путина, в связи с чем выражаю вам благодарность», – передает слова Токаева РИА «Новости».

По данным СМИ, мор рыбы на Урале начался в декабре 2018 года. 29 января сообщалось, что в реке было собрано более 108 тонн мертвых рыб. Минсельхоз сообщал, что фактором гибели рыб послужили токсические действия аммиака. Кроме того, в реке установлено превышение предельно допустимой концентрации хлоридов.

Возбуждены два уголовных дела.

В феврале на проблему реки Урал обращал внимание актер Леонардо Ди Каприо.