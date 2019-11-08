Кремль обещал проанализировать данные Минздрава об уменьшении числа врачей

Данные Минздрава об уменьшении общего количества врачей в России являются поводом для глубокого анализа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это данные, которые заслуживают внимания, которые, безусловно, являются поводом для глубокого анализа. Но справедливости ради нужно признать, что целый комплекс мер по развитию первичного звена, который был выработан и сейчас дорабатывается по итогам целой серии совещаний во главе с президентом, а также президиума Госсовета совсем недавнего, который прошел в Калининграде, предусматривает также меры по выправлению этой ситуации», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос об отношении Кремля к данным Минздрава, согласно которым общее количество врачей в России уменьшается.

По его словам, существует также целый набор мер в нацпроектах, «которые также направлены на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины, будь то специализированное направление или первичное звено, более привлекательной».

Напомним, 31 октября Минздрав пересчитал данные о числе врачей в регионах России, подтвердив, что общий объем сокращения количества врачей оказался ниже, чем заявлялось ранее.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД