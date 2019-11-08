Друг Кокорина и Мамаева вышел из колонии

Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел из колонии в Брянской области.

Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области, сообщает РИА «Новости».

В начале октября осужденный пытался выйти на свободу по УДО. Однако суд отклонил ходатайство адвокатов из-за допущенных осужденным нарушений дисциплины в исправительном учреждении.

Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 года, ходатайство о его освобождении по УДО поступило в суд 12 августа. При этом Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября вышли из колонии по УДО.

Напомним, в мае суд признал Мамаева, Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина и их знакомого Александра Протасовицкого виновными в побоях и хулиганстве.

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